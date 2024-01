Tuntud lõunaeestlased astusid Keskerakonnast välja ja liituvad sotsidega

Reedel Keskerakonnast lahkumisest teatanud poliitikud märkisid, et Keskerakonnas puudub ühtne meeskond ning erakonna esimees Mihhail Kõlvart on paraku üldiselt poliitpildilt välja langenud.

Kiik märkis, et pärast Keskerakonna erakorralist kongressi ei olnud tal plaani erakonnast lahkuda, kuid see mõte küpses aegamööda. «Algul kutsusin üles inimesi erakonda jääma, kuid paraku on nüüd selgunud, et erakond ei ole hakanud ühtse meeskonnana tööle,» ütles Kiik.

Ta lisas, et erakonnast lahkujad ei ole kunagi Keskerakonna liidri Mihhail Kõlvarti puhul kasutanud rahvuskaarti ehk ei ole ette heitnud talle tema rahvust.

Samuti erakonnast lahkunud Valgamaalt pärit Jaak Aab märkis, et tema mõtted on sarnased Kiige omadele. «Juba enne erakonna kongressi oli näha, et üks seltskond torpedeeris teatud algatusi ja tahtis viia ellu oma mõtteid,» ütles Aab, lisades, et tegemist oli otsese võimuvõitlusega.

Keskerakonnast lahkunud riigikogu liikmed andsid pressikonverentsi. Foto: Konstantin Sednev

Aab märkis, et Keskerakonnas pole ühtset meeskonda ning ka esimees on kahjuks «pildilt ära». «Ta on küll Tallinna linnapea, kuid teda ei võeta võrdsena teiste erakondade juhtidega, ka teie ei võta» ütles Aab, pöördudes meedia poole.

Aab lisas, et ka tema liitub sotsidega, kuna maailmavaade nendega on tal väga sarnane.