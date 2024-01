Ester Karuse näeb sotsidega liitumises võimalust madalapalgaliste eest seismiseks

Valgast pärit Karuse sõnas, et ei näe hetkel sotsiaaldemokraatidega liitumisega seoses murekohti, kuna ühisosa on ideoloogiliselt piisavalt suur. «Ma probleemi ei näe, maailmavaateliselt oleme tõesti väga sarnased. Kõik tundub hästi olevat.»

Kui tavapäraselt on sotsiaaldemokraadid saanud valimistel Riigikogus kohti umbes 10 jagu, siis nüüd kasvab nende esindus 13 liikmeni. Karuse sõnul loodab ta, et Keskerakonnast tulijad tugevdavad sotside positsiooni. «Need maksutõusud, mis on juba tehtud – ma ei pea neid õigeks. Aga poliitiline reaalsus on see, et 38 kohta on täna Reformierakonnal. On hästi tore, et saame sotside jõuõlga suurendada ja nende teemad lauale tuua. On oluline seista nende inimeste eest, kes teenivad Eesti keskmisest madalamat palka. Valgas ja Kagu-Eestis on see ülioluline just nende inimeste eest seista. Ühine teema on ka astmeline tulumaks. Oleks natuke naiivne loota, et saame selle läbi suruda, aga see ei tähenda, et ei oleks võimalik muid meetmeid rakendada. Kuidas lahendame selle, et need, kes teenivad näiteks 1200 eurot, hakkavad maksuküüru kaotamisest võitma kuus senti? Samas see läheb riigile maksma tohutu summa.»

Kommentaar

Miks liitusin Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga?

Ester Karuse, Riigikogu liige (Sotsiaaldemokraatlik Erakond)

Pärast pikka ja põhjalikku kaalumist otsustasin lahkuda Eesti Keskerakonnast ja esitasin täna liitumisavalduse, et ühineda Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga. Olgu öeldud, et erinevate erakondade esindajad võtsid minuga ühendust põhimõtteliselt järgmine päev pärast mullu septembris Paides peetud erakorralist kongressi, kuid need kiirpakkumised lükkasin koheselt tagasi.

Pidasin õigeks anda Keskerakonna uuele esimehele ja juhtkonnale aega end tõestada ning näidata, et tõsimeeli ollakse huvitatud ühtse meeskonna loomisest ja tänapäevase väärtusruumi kujundamisest. Paraku rohkem kui 100 päeva jooksul seda ei juhtunud ning kujunenud olukorras pidin jääma enda ja valijate vastu ausaks.

Kagu-Eesti jätkuvalt prioriteet

Ligi 13 aastat tagasi Keskerakonnaga liitudes kannustas mind soov midagi ära teha, alguses kodukoha Valga heaks, tänasel päeval Riigikogu saadikuna Kagu-Eesti inimeste hüvanguks. Valga vallavanemana õnnestus mul tuua piirkonda lisainvesteeringuid, mille käigus sai lahendatud nii mõnigi murekoht: valmis sai Tartu-Pika tänava ringristmik, tegime korda bussipaviljonid, rajasime kaasaegsed korvpalliväljakud ja koerte jalutusväljaku. Suurt tuge said Eesti omavalitsused toona Keskerakonna juhitavalt valitsuselt, peaminister Jüri Ratas tahtis ja jaksas ka äärealadele tähelepanu pöörata. Need mälestused jäävad mind saatma.

Poliitikas räägitakse palju maailmavaatest, aga vähemalt sama olulised on minu jaoks inimsuhted, omavaheline klapp. Poliitikat teevad ikkagi konkreetsed inimesed ja ühiselt, õlg õla kõrval üksteisele toetudes ühise eesmärgi poole liikumine on minu jaoks väga oluline.

Paraku on minu ja mitmete teiste mõttekaaslaste usk selles osas viimaste kuude jooksul hakanud järjest enam murenema. Uus juhtkond ei ole rohkem kui 100 päeva jooksul suutnud panna Keskerakonda ühises rütmis hingama ja esimehe seisukoht olulises väärtusküsimuses, mis puudutab Yana Toomi tegevust, ei haaku minu omaga. Sellest hoolimata võtan Keskerakonnast kaasa palju positiivset, muud tunded jätan sinna, kus on nende koht.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond on kujunenud olukorras kõige loogilisem poliitiline alternatiiv, sest kahe erakonna programmilised seisukohad kattuvad olulisel määral. Olgu selleks siis astmeline tulumaks, kogu Eestit hõlmav regionaalpoliitika, päästjate, politseinike ja haridustöötajate palgatõus ning tervishoiuvaldkonnaga seonduv. Valitsuserakonnana on sotsidel võimalus neid murekohti ka reaalselt lahendada ja minu eesmärk on olulistes küsimustes nende jõuõlga suurendada. Tasakaalus riigieelarve on küll tore, kuid see ei tohi tulla nõrgemate arvelt. Nimetatud põhimõtted on olulised ka mulle ja võimaldavad ka edaspidi Riigikogus edukalt Kagu-Eesti inimesi esindada.

Valgas palju murekohti

Valga vallavolikogus jätkan koostööd Keskerakonna fraktsiooniga. Oleme üheskoos varasemalt palju ära teinud ja meid ühendab mure kodukandi arengu pärast. Me ei kavatse leppida tänase vallavõimu suutmatusega Valga inimeste eest seista. Lahendamist vajavaid probleeme on kuhjaga. Valgast lahkuvad head spetsialistid - koht näidatakse kätte neile, kes võimulolijatele kriitilisi küsimusi esitada julgevad. Lisaks ei valmi objektid õigeaegselt, haridusvaldkonnas puudub strateegia, riigihanked on korraldatud lohakalt, probleeme on laste toitlustamisega ja tilluke kooliujula ei ole vallakodanikele avatud. Kaasaegse ujula plaanid on aga maha maetud ja seetõttu on Valga inimesed sunnitud veerõõme nautima Tõrvas.

Esmaspäeval algab Riigikogu kevadistungärk ja kõik märgid näitavad, et see tõotab tulla vähemalt sama tuline nagu möödunud aasta viimastel kuudel. Riigikogu töö- ja kodukord ei võimalda mul ametlikult Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooniga ühineda ning seetõttu liitun istungite saalis nn aknaalustega. Sisuliselt löön aga oma uue poliitilise pere tegemistes 100-protsendiliselt kaasa.

Kavatsen muuhulgas seista selle eest, et maksutõusude tingimustes oleksid kaitstud vähekindlustatud inimesed, meie ettevõtetele tagataks tingimused olla rahvusvahelisel turul konkurentsivõimelised ja et täisväärtuslik elu oleks võimalik kõikjal Eestis.