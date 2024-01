Põlva haigla erakorralise meditsiini osakonna juhina alustas Annika Uue.

Annika on pärit Tartust, kuid elab Elva külje alla 50-minutilise autosõidu kaugusel Põlvast. Tartu Ülikoolis peale arstiõpingute lõpetamist, läbis ta erakorralise meditsiini residentuuri. Lisaks Põlva Haiglale on ta 1999. aastast väikse pausiga töötanud Tartu Kiirabis ja 2000. aastast Tartu Ülikooli Kliinikumi erakorralise meditsiini osakonnas.

„Põlva haigla on mõnus väike haigla. Siin on sõbralikud inimesed. On näha, et praegused EMO töötajad tahavad ennast arendada ja see motiveeris ka mind Põlva haiglaga tihedamalt siduma,“ ütles Uue.