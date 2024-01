Võrumaa arenduskeskuse meeskond täienes

«Olles ise noorsootöös mitmekesiselt karastunud, usun, et nii noorte kui ka nendega töötavate spetsialistide mõistmine annab mulle tugeva aluse, et noorte tugisüsteemi maakonnas edasi arendada,» ütles Mariann Toots.

Maakondlikule tasandile tööle liigub ta Haanimaalt, kus on varem olnud nii noorsootöötaja, huvi-, majandus,- kui ka projektijuhi ametis. Erialaõpinguid on vastne arenduskeskuse töötaja aga lõpetamas Tartu ülikooli Narva kolledžis ettevõtluse ja digilahenduste erialal.

Haanja piirkonnas saadud kogukonnatunnetus on Tootsile andnud soovi olla arenduskeskuse kollektiivis väärtuslik liige ka väljaspool oma töökohustusi. «Loodan meeskonda tuua rõõmsameelsust ning pealehakkamist toimetada koos ühiste eesmärkide nimel.»

Võrumaa arenduskeskuse heaolu suunaga liitunud Mariann Tootsi peamine ülesanne on ülalmainitud tugitegevuste koordineerimime ja tulemuste jälgimine. Eesmärk on tõsta valmisolekut töö- ja hariduselus osalemiseks nende noorte seas, kes praegu kuskil ei õpi ega tööta. Selle eesmärgi saavutamisele suunatud projekt kestab 2027. aasta lõpuni ning partnerid on kõik Võru maakonna viis omavalitsust, kus hakkavad tööle ka noorte heaolu spetsialistid.