Vallavõim soovib kuluka rahvamaja asemele uue ehitada

Tsirguliina rahvamaja valmis muinsuskaitseameti andmeil 1967. aastal. See on toonasele ajale omaselt ehitatud heledatest tellistest ja nagu valla andmetest selgub, ei hiilga just säästlikkusega. Õliküttel 565-ruutmeetrise hoone küttekulud on asevallavanem Kaupo Kutsar sõnul valla hoonetest ruutmeetri kohta suurimad – eelmisel aastal umbes 34 eurot ruutmeetri kohta, aastas tegi see küttekuluks 19 087 eurot.