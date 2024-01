Uus terviseportaal vahetas välja senise digiloo

«Kuna patsiendiportaal on nüüdseks üle 15 aasta vana ning tekkinud on mõningane tehnoloogiline võlg, on uue portaali loomine vajalik, sest ligipääs terviseandmetele peab käima ajaga kaasas,» nentis TEHIKu terviseportaali projektijuht Kady Adamson.