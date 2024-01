Lõuna-Eesti Postimehe parima taustajõu tiitli võitis klienditeenindaja

Valga toimetuses juba 30 aastat töötanud klienditeenindaja Tiina Saaron on ilmselt paljudele tuttav – just tema võtab klientidelt kuulutusi ja lehetellimusi vastu, vastab telefonikõnedele ning tihti kohtab teda lehe väljapanekutega ka laatadel.

Kolleegid kiidavad Tiina erilist pühendumust – kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Peale selle öeldakse toimetuses, et Tiina on «meie kõigi Ema Theresa, kelle najal nutta, kätt hoida või abi ja nõu küsida».

«No ei ole küsimust, millele tema ei oska vastust anda. Alati, kui on mure, kuulab ära ja oskab ka nõu anda väga hästi,» iseloomustavad kolleegid Tiinat. Kliendid aga kiidavad, et ta suhtleb nendega alati soojalt, on abistav ja väga sõbralik. Toimetusse on ka tagasi helistatud ja teda tänatud.