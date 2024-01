Tants tõi pärimuse kandjale kultuurkapitali elutööpreemia

Millist tööd olete teinud tantsupidude korraldamisel?

Eestvedajatest sõltub väga palju, kuidas läheb ülevaatustel ning samuti seegi, kuidas inimesed ennast tantsupeol tunnevad: kuidas toimub koolimajadesse majutamine, milline on toitlustus ja nii edasi. Võib-olla tavaliselt ei saadagi aru, kui laiahaardeline see toimkond ja seltskond on, kes panustavad, et oleksid bussid õigel ajal õiges kohas ning söögid-joogid laiali jagatud.

Milline on see tantsupeol olemise tunne?

Kui oled staadioni katlas kuuma päikese käes ja on pikad proovipäevad, oled väsinud, aga pead jooksma ja hüppama, tantsima ja oma numbrimärki otsima – see võib vahel tunduda üsna raske ja tüütu. Aga huvitav on see, et kui pidu käes on, siis on need raskused omamoodi plussiks, sest oled millestki üle saanud ja saavutanud ning saanud tohutu emotsiooni. Jagatud rõõm on seejuures topeltrõõm. Mul on hea meel, et meil Võru maakonnas on toimunud ka oma maakonna peod – see hoiab pulssi õiges rütmis.