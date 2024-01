Lõuna-Eesti aasta esimene beebi sündis Valgamaa perre

Lapse ema Hälis Kablukova rääkis paar tundi pärast sünnitust, et perre sündis 3,18 kilo raske ja 50 sentimeetrit pikk poiss, kes sai nimeks Karl Johan. Kodus ootab vastsündinut kahe ja poole aastane õde. Lõuna-Eesti haigla oli sünnituskohana naise teadlik valik, sest seal tõi ka oma esimese lapse ilmale. «Siin on väga hea personal ning kõik on tasemel,» tunnustas Kablukova.