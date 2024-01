Galerii ⟩ Tartu 2024 kultuuripealinna aastale anti avapauk Valgas

Sihtasutuse Tartu 2024 juht Kuldar Leis lausus, et kultuuripealinna peamine avamispidu ootab küll alles ees 26. jaanuaril Tartus, aga üsna värske mõttena võttis korraldusmeeskond kavasse avamispeod ka teistes Tartu lähedal asuvates maakonnakeskustes. «Koostöö omavalitsuste vahel, kelleks on Tartu linn pluss 19 valda, on olnud hea ja tihe. Et kogu Lõuna-Eesti oleks hästi hõivatud, selle tõttu sai ka maakonnakeskuste avapidude sari üsna hiljaaegu välja mõeldud. Alguses seda plaanis ei olnud, tavaliselt on üks suur pidu ja ongi kõik,» rääkis Leis.