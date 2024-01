Lõuna päästekeskuse pressiesindaja lausus, et põlema oli läinud saunana kasutatav maja. «Saunahoone teine korrus põles lahtise leegiga. Inimesed kannatada ei saanud. Kahel pool asuvad majad vajsid kaitset, kuna kuumus läks väga suureks. 3.40 tuli väljakutse ja 3.49 juba veejoad töötasid. Kohe hakati kustutama, aga järelkustutus võttis kaua aega, 6.40 on teatatud, et sündmus on lõpetatud.»