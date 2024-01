Eesti maakoolide tulevik: kool ei tähenda enam koolimaja

Kvalifikatsioonilõhe süvenemine maa- ja linnakoolide õpetajate vahel tähendaks paratamatult ka suurt hariduslikku kihistumist. “Lõpuks võime jõuda olukorrani, kus isegi kohaliku kooli olemasolul sõidavad lapsevanemad kodulähedasest koolist mööda ja viivad lapsed head haridust andvasse, kuigi kaugemal asuvasse kooli,” selgitas Kindsiko.

Eesti maakoolide tuleviku vaatest parim stsenaarium on kogukonna-õpetaja stsenaarium, kus õpetajad on välja kasvanud kohalikust kogukonnast. Tänu õpetajakoolituse kättesaadavusele kodukoha lähistel või tsükli- ja kaugõppele ei ole tulevased õpetajad sunnitud kolima Tallinna või Tartusse. See tähendab, et maapiirkonnad ei kaota noori õpetajaid keskustele, kuhu pereloomise eas õppurid sageli paikseks jäävad. Koolid paiknevad selles stsenaariumis energiasäästlikes kogukonnamajades, kus asub mitu kogukonnale vajalikku teenust. Näiteks teenindab kogukonnamajas paiknev raamatukogu nii koolilapsi kui eakaid, seminari- ja kultuuriruumid võõrustavad külapidusid ja laste lõpuaktusi, ent ruumid on ka välja renditavad, et kogukonnamaja saaks lisatulu teenida.

“Tähtis küsimus on ka see, kas ühe kohaliku omavalitsuse kõigis seitsmes koolimajas peab olema eraldi loodusainete klass, keemialabor, robootikaklass jne. Enamasti on need ka kaunis tagasihoidlikult varustatud. Kui iga kogukonnamaja oleks spetsialiseerunud, tekiks koolide vahel koostöö,” ütles Kindsiko.

Arenguseire Keskuse uurimissuuna „Õpetajate järelkasvu tulevik“ raames valminud õpetajate järelkasvu stsenaariumid ei ole siiski lahendused praegustele probleemidele, vaid need on loodud selleks, et mõista, mis saab siis, kui üks või teine trend süveneb. “Kui mõni stsenaarium tundub ehmatav või koguni vastumeelne, tasub mõelda, kuidas seda vältida,” rõhutas Kindsiko.

Lühiraportiga “Õpetajate järelkasvu tulevik: maakoolide õpetajad aastal 2040” saab tutvuda siin: https://arenguseire.ee/raportid/opetajate-jarelkasvu-tulevik-maakoolide-opetajad-aastal-2040

Arenguseire Keskus on ühiskonna ja majanduse tulevikuarenguid analüüsiv mõttekoda Riigikogu juures. Keskus viib läbi erinevatel teemadel uurimisprojekte, mille eesmärk on ühiskonna pikaajaliste arengute analüüsimine ning uute trendide ja arengusuundade avastamine.