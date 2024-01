«Savvusanna sõsarad» võitis USA-s taas ühe auhinna

New Yorgis baseeruv rahvusvaheline Alliance of Women Film Journalists on iga-aastaseid EDA auhindu jaganud 17 aastat. Auhind esindab professionaalsete naiskriitikute vaatenurki filmidele ja kinokultuurile filmimaailmas, kus naisfilmitegijate ja naiskriitikute arvamus on endiselt alaesindatud.

Auhinnale saavad kandideerida naiste tehtud ning naistest rääkivad filmid. Parima dokumentaalfilmi kategooria auhind läks jagamisele «Savvusanna sõsarate» ja eesootavate Oscarite täispika dokumentaalfilmi kategooria suurfavoriidi, Netflixi levitatava "Ameerika sümfoonia" vahel.

Režissöör Anna Hints pühendab selle auhinna naiste häälele, et see oleks senisest tugevamalt esindatud filmimaailma eri valdkondades, sealhulgas filmikriitikas, festivalide žüriides ning filmimaailma poliitikas.

«Naiste hääl on «Savvusanna sõsarates» olulisel kohal, mistõttu mul on nii hea meel, et naisfilmikriitikud meie filmi nii vägevalt tunnustavad. Kahjuks on paljudes paikades maailmas naised ikka veel alla surutud. See peab muutuma ning ma usun, et maailm saab hoolivamaks, kui me laseme naiste häälel meeste kõrval võrdse austusega kõlada,» ütles ta.

Produtsent Marianne Ostrat märkis, et värskelt pälvitud rahvusvaheline naisfilmiajakirjanike auhind taaskinnitab, et «Savvusanna sõsarad» on USA-s leidnud toetajaskonna ning on oma sihtgrupi hulgas kõrgelt hinnatud. "On suur au võita see auhind konkurentsis nelja väga tugeva dokumentaalfilmiga, millest kõiki peetakse tõenäolisteks peatseteks Oscar nominentideks ning rõõm jagada auhinda «Ameerika sümfooniaga».