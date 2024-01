Karskuskampaania tegi uue osalusrekordi

Järeluuringute põhjal oli hinnanguliselt 60 250 inimest otsustanud 2023. aasta septembri jooksul alkoholist loobuda, mis näitab, et üha rohkem inimesi on valmis proovima tervislikumat eluviisi.

Esmakordseid osalejaid oli hinnanguliselt 17 000. «See kinnitab, et tegu on endiselt kasvava liikumisega, mis suudab kaasata uusi osalejaid ja innustada neid alkoholivaba eluviisi proovima. Osalejatest 82 protsendil õnnestus alkoholist täielikult loobuda, ülejäänud vähendasid alkoholitarvitamist,» selgitas kampaania juht, TAI terviseturunduse projektijuht Karin Kilp.

Alates 2017. aastast, mil TAI esimest korda algatusega seotud oli, on aktsioonis osalejate arv oluliselt kasvanud. 2017. aastal osales selles hinnanguliselt 22 000 inimest, 2018. aastal 27 500, 2019. aastal 31 700 inimest. Pandeemia ja sotsiaalsed piirangud viisid 2020. aastal osaluse hüppeliselt kõrgemale tasemele, mil alkovabast kuust võttis osa umbes 59 000 inimest.

«Iga arvu taga on konkreetse inimese isiklikud kogemused ja saavutused. Paljud osalejad on pärast alkoholist loobumist märganud positiivseid muutusi,» lisas Kilp. Osalejad on järel­uuringus välja toonud paranenud enesetunnet, kasvanud energiataset ja paremat unekvaliteeti. 67 protsenti mullustest osalejatest plaanib seda. teha ka tänavu.