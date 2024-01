Voltri sõnul on streigis osalemine või ka sellest kõrvale jäämine rangelt vabatahtlik. «Kellelgi ei ole õigust piirata streikijate soovi streikida, kuid nendel, kes soovivad töötada, peab olema võimalus selleks olemas,» ütles Voltri.

Tema sõnul võivad koolipidajad streikijatele tööseisaku ajal palka edasi maksta. Näiteks on streikijatel võimalus kokku leppida, et tööseisaku ajal läbi võtmata õppeprogramm läbitakse hiljem tagantjärele ning sellisel juhul oleks mõistlik, et õpetajate töötasu streigi ajal säilib.