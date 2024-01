Maarius Suviste: inimene ees, rahakott järel

Lõuna-Eesti kolm maakonda kaotasid ainuüksi viimase aasta jooksul kokku üle 930 sissekirjutusega elaniku. Iga kadunud hingega saab valusa löögi ka omavalitsuse rahakott, mis läheb veelgi õhemaks. Üha pingelisemaks muutuvast eelarvest rääkimata. See omakorda paneb käima sündmuste jada, mis on juba toimunud ja toimub ka edaspidi, kui vastupidiselt toimima ei hakka – sünnib rohkem, kui sureb; ja siia tuleb rohkem inimesi, kui ära läheb.

Näiteks Rõuge vallas on nii, et arvestades elanikkonna vanuselist jaotust, võib rahvaarvu kahanemisega seotud eelarve vähenemine olla sel aastal hinnanguliselt 140 000 – 150 000 eurot. Paneb mõtlema.

Kuidas peatada äravool? See on küsimus, millele aastakümneid õigeid vastuseid otsitud. Tallinnast saadetakse teatud aja tagant ilusaid pressiteateid, et miljonid lähevad ühte või teise programmi, abimeetmesse või toetusse, aga reaalne pilt kohapeal on paraku midagi muud. Või nagu tõdeb tänases lehes Valga vallavanem: kogu Lõuna-Eesti vaevleb aastaid tasuvate töökohtade puuduses. Ja siis ei tasu imestada, kui kolitakse tõmbekeskustesse paremat tööd või üldse tööd ja leiba otsima.