Otepää kahevõistluse MK-etapile on oodata rekordarv sportlasi

Viessmann FIS Kahevõistluse MK Otepää maailmakarikaetapi eelregistreerunud meeskondade seas on Soome, Jaapani, Norra, Saksamaa ja Austria koondised, kes kõik toovad Otepääle oma parimad sportlased. Norra meeskond on ülesse andnud 7 meesportlast, Austria ja Saksamaa vastavalt 8, Jaapan ja Soome 5. Esmakordselt tulevad Otepääle ka Šveitsi sportlased.

Otepää MK-etapi korralduskomitee esimees Ago Markvardt avaldas, et kuna oodata on kõiki tugevaid sportlasi, tõotab Otepääl aset leida tipptasemel suusavõistlus. «Senised ettevalmistused on sujunud ootuspäraselt ning on suur rõõm võõrustada nii suurt hulka tipptasemel atleete.»