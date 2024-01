Postipakid peaks hakkama kiiremini liikuma

Riigikogu majanduskomisjon saatis esimesele lugemisele tollikontrolli lihtsustava eelnõu, mille eesmärk on säästa tolli- ja postitöötajate aega ning tagada pakkide kiirem jõudmine tellijani.

Majanduskomisjoni esimees Priit Lomp selgitas, et internetikaubanduse mahtude suurenemisel on oluline jälgida, et tasakaalus oleks väikesaadetiste logistika kiirus ja tollitoimingute lihtsus ning teiselt poolt oleks tagatud ka optimaalne riiklik järelevalve.