Õpilasfirmade konkurss otsib koolipuhvetitesse tooteideid

Endriksoni sõnul on koolipuhvetid viimase 15 aasta jooksul läbinud suure uuenduskuuri. "Suur osakaal on värskelt valmistatud võileibadel ja smuutidel, lisaks pakutakse värskeid puu- ja köögivilju. Limonaadid ja energiajoogid on asendatud mahlade, tee ja kakaoga, kartulikrõpsude asemel leidub lettidel pähkli- ja puuviljasegusid ja täisteraküpsiseid," rääkis Endrikson. "Konkursile on oodatud puhvetisse sobivad tervislikud ja maitsvad snäkid aga ka ideed, kuidas tooteid keskkonnasõbralikult pakendada."

Viljandi gümnaasiumi direktor Juhan-Mart Salumäe sõnul on koolide õpilasfirmad näidanud, et suudetakse luua tooteid, mis on korraga atraktiivsed, isikupärased aga ka maitsvad. "On tänuväärne, et Daily on valmis pakkuma õpilasfirmadele hüppelauda ning võimalik, et just tänu sellele saavad mitmetest noortest tulevikus edukad ettevõtjad," rääkis Salumäe.