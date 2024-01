VIDEOLUGU ⟩ Vilkuvate tuledega Nutitee surus Põlva liikluse aeglasemale käigule

«Liiklus ei ole hakanud tagurpidi käima, aga seda saab küll öelda, ja andmed kinnitavad, et liiklus on rahulikumaks jäänud,» ütles Põlva vallavanem Martti Rõigas. «Kui me [Nutitee] käivitasime, oli keskmine kiirus üle 65 kilomeetri tunnis ligi kahel protsendil autodest, tänastel andmetel on see näitaja 0,1 protsenti. Sellest hetkest kui teavitati, et kiirust mõõdetakse, on see mõjunud.»