Rõuge plaanib valla haridusasutuste liitmist

Valik Mõniste ja Varstu õppekoha vahel tulevases koolivõrgus

Koostatud eelnõus on ette nähtud põhikooli õppekoha säilimine Varstu koolimajas ning Mõniste kooli tegevuse lõpetamine Kuutsi külas. Varstu ja Mõniste koolides õpib 2023/24. õppeaastal kokku 98 last ning selleks, et piirkonnas jätkuks põhihariduse andmine ka tulevikus, on mõistlik koondada kahe kooli tegevus ühte koolimajja.

Varstu õppekoha eelistena on nähtud asjaolu, et Varstu kooli lastest suur osa käib kooli jalgsi, kuna nad elavad alevikus. Mõniste piirkonna lapsed liiguvad Kuutsi külas asuvasse kooli juba praegu peamiselt bussiga. Kahe koolihoone vahemaa on 10 kilomeetrit, seega ei pikene ühistransporti kasutavate õpilaste koolitee oluliselt. Varstu alevik ja koolimaja jäävad maakonna tõmbekeskusse Võru linna viiva tee äärde, mis ühtib tõenäolisemalt lapsevanemate tööle ja koju liikumisega. Varstu koolimaja kasuks räägib ka olemasolev õpikeskkond – heas korras ja suurepäraste sportimisvõimalustega koolihoone, mida on raske kohaldada teiste, nt sotsiaal- või kultuuriteenuste jaoks. Varstust toimib Mõniste-Kuutsi-Saru suunal hea ühistranspordiühendus, tänu millele saavad Mõniste piirkonna lapsed pärast koolipäeva erinevatel aegadel iseseisvalt koju minna. Vallavalitsus on seisukohal, et Mõniste koolihoone on paremini kohaldatav teiste avalike teenuste osutamiseks: hoone on ühetasandiline, ruumidest otse väljapääsuga õuealale ja sellest tulenevalt paremini ligipääsetav (nt üldhooldusteenuse pakkumiseks).