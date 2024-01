OTEPÄÄ VALLAVANEM JÄI AMETISSE ⟩ Umbusaldajaid nappis, vastu ja erapooletuid polnudki

Üks põhjusi umbusalduse avaldamiseks oli opositsiooni väitel see, et Jaanus Barkala (Ühinenud Kogukonnad, Isamaa liige) on tekitanud vallale olulist mainekahju, esindades valda ametlikul üritusel, ja mõnitades seal valla naisametnikke ning ka naabervalla juhti nii, et valla teised juhtivisikud on pidanud tema tegude pärast vabandamas käima.