Galerii ⟩ Valgamaa tänas oma tublisid tegijaid

Kultuuripärliks valiti Sangaste kultuurimaja perenaine Marina Pulver. Tema tulekuga 2019. aastal on Sangaste kultuurielu muutunud elavaks, toimuvad õpitoad, kontserdid, teatrid. Ta on muutnud soikunud Sangaste kultuurielu rahvakultuurikantsiks, täpselt selliseks, nagu üks kogukonna kultuuritempel olema peab. Pulveri tegevust võib tuua vabalt eeskujuks kogu Valgamaal, öeldakse iseloomustuses. Ta on algatanud Sangaste mail teatritegemise ning Otepää vallas võib Sangastet tänu talle nimetada teatrikülaks. Tema hea töö tulemusena on kultuurisündmused alati rahvarohked ja kultuurimajas töötab väga suurel hulgal huviringe. Pulver teeb oma tööd südamega.