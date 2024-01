Võru Grossi poe juurde tuleb elektriautode laadimise punkt

Taastuvenergiale keskendunud rahvusvaheline energiaettevõte Ignitis sõlmis lepingu OG Elektra AS-iga elektrisõidukite nullheitega kiirlaadijate paigaldamiseks 25 Grossi kaupluse parklasse üle Eesti.

Ignitise elektrilise mobiilsuse üksuse juhi Eimantas Balta sõnul toetab koostöö Grossi Toidukaupade jaeketiga energiaettevõte strateegiat laiendada oluliselt elektrisõidukite laadimisvõrgustikku kogu Baltikumis.

„Elekter on transpordi tuleviku edasiviiv jõud. Nii kogu võrgu ulatuses kui ka rajatavates Ignitis ON laadimispunktides kasutatakse ainult Leedu taastuvatest energiaallikatest toodetud rohelist elektrit, seega on iga meie juures laetava elektrisõidukiga läbitud kilomeeter nullheitega,“ ütles Balta.

OG Elektra juhatuse liikme Kertu Olu sõnul on Grossi Toidukaupade jaeketi eesmärk laieneda maapiirkondades. „Nii suuremates linnades kui ka väiksemates asulates peaks kõigil olema võrdselt mugavad teenused. Mida rohkem tuleb teedele elektriautosid, seda rohkem on vaja ka laadijaid. Abja-Paluoja, Aruküla, Kiisa ja Tõrvandi saavad tänu Grossi poodidele piirkonna esimesed laadimispunktid,“ lausus Olu.

Esimesed kiirlaadimispunktid paigaldatakse Grossi kaupluste juurde 2024. aasta lõpus. Ignitise elektrisõidukite laadimisvõrk katab lepingujärgselt üle Eesti 24 asukohta. Nendeks on Tallinn, Saue, Keila, Kiisa, Pärnu-Jaagupi, Järvakandi, Vändra, Kilingi-Nõmme, Abja-Paluoja, Mustla, Antsla, Võru, Tartu, Tõrvandi, Türi, Kose, Jüri, Aruküla, Kuusalu, Kunda, Roela, Iisaku, Jõhvi ja Narva.

Olenevalt asukohast on kõik Ignitis ON punktid võimsusega alates 150 kW, millega aku laadimiseks 0-80 protsendi peale kulub vähem kui 20 minutit.

Leedu suurimat elektrisõidukite laadimisvõrku haldav rahvusvaheline energiaettevõte Ignitis ning selle tütarfirmad Eestis ja Lätis investeerivad kolme kuni viie aasta jooksul kuni 115 miljonit eurot elektrisõidukite laadimisvõrgu laiendamisesse Baltikumis.

Ignitise eesmärk on paigaldada 2026. aastaks Baltikumi kuni 3000 elektrisõidukite laadimisjaama. Hetkel on Ignitis ON võrgus rohkem kui 330 laadimispunkti, millest 12 asuvad Lätis.

Ignitis Group on taastuvenergiale keskendunud rahvusvaheline energiaettevõte, mille eesmärk on luua praegustele ja tulevastele põlvkondadele 100 protsenti roheline ja turvaline energiaökosüsteem. Kontserni ettevõtetel on ühine eesmärk luua energiatark maailm, et muuta elu lihtsamaks, turvalisemaks ja jätkusuutlikumaks. Gruppi kuulub ka Ignitis Eesti, mis tarnib Eestis elektrit ning arendab elektrisõidukite laadimise infrastruktuuri ja lahendusi. Lisaks Eestile tegutsevad Ignitise tütarettevõtted ka Leedus, Lätis, Soomes ja Poolas, kus panustatakse samuti rohelise energia arendamisse.