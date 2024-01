«Olud on küll heitlikud, aga toimetame loodusega kooskõlas ja võimaluste piires. Praegu on järvel 2,7-kilomeetrine lumest lükatud jäärada, mis kulgeb eesmiste Sõsarsaarte tagant, kopeerides kaldajoont käärudes ja lahtedes. Rada on piisavalt lai, et sinna mahuksid üheaegselt liikuma nii tõukekelgutajad kui uisutajad.