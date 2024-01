Tabelit juhivad Põlva tiimid

«Poisid on olnud head. Eelneva aastaga võrreldes on oluliselt juurde tulnud stabiilsust,» tunnustas tiimi Coop Põlva peatreener Kalmer Musting. «Lisaks on võistkonnal head liidrid nagu Kermo Saksing, Karl Markus Kannel ja Andero Viljus.»

Seejuures on Põlva võistkondadel liigas lausa kaksikjuhtimine. Teisel kohal on Põlva/Arcwood. Kui liidril on kogutud 19 punkti, siis teise koha võistkonnal viie võrra vähem ehk 14. Sama palju punkte on ka kolmandal kohal paikneval Tallinna spordikooli/HC Tallase tiimil.