Selgusid Pühajärve Jaanitule tänavused esinejad

Festivali ühe peaesinejana üles astuvasse kooslusesse Nervo kuuluvad kaksikõed Austraaliast, kes alustasid laulukirjutajatena ja muusikaprodutsentidena sellistele staaridele nagu Miley Cyrus, Armin Van Buuren, The Pussycat Dolls ning võitsid Grammy auhinna laulu eest «When Love Takes Over», mille esitasid David Guetta ja Kelly Rowland. Oma DJ-settidega on Nervo jõudnud suurimatele muusikafestivalidele ning pääsenud maailma saja parima DJ edetabelis 16. kohale.

Hollandi tantsumuusikat on Pühajärvel esindamas Quintino. Koostöös Alokiga said sinna kuuluvad muusikaprodutsendid maha hitiga «Party Never Ends», mis kogus ainuüksi Spotify keskkonnas üle 41 miljoni mängimise.

Suurbritanniast saabub drum-and-bass-stiili esindajana A.M.C. Ta on artist, kes õppis aastaid, et aru saada muusikast, mida viljeleda soovis, ning andis oma teose välja alles siis, kui oli kindel, et see peab ka parimate kõrval vastu.