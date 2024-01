Pärides riigikogu liikmelt Priit Sibulalt, mis Tallinnas uudist on, muigab ta esmalt ja vastab, et uudiseid tehakse ikka maal. «Pealinnas midagi erilist ei ole. See, mis igal pool. Aga maal tulevad probleemid ja hädad reljeefsemalt välja, kui rääkida inimeste hakkamasaamisest,» ütleb ta.