Volikogu hääletab Jaani-Reinu nime kandva kinnistu riigile müümise üle 23. jaanuaril toimuval istungil. Päevakorrapunkti kohaselt tegi Kaitseinvesteeringute keskus vallale ettepaneku müüa see kinnistu riigile hinnaga 77 380 eurot.

Kinnistul kasvav mets on takseeritud läinud aasta novembris ning nendele andmetele tuginedes on vallale tehtud ka hinnapakkumine. Kuna tegemist on kohalikule omavalitsusele kuuluva maaga, ostab riik maatüki täiendavaid hüvitisi maksmata, mida eraomanikele Nursipalu kinnistute eest tasutakse.