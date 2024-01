VIDEOLUGU ⟩ Lauaässad jagasid Kütioru nõlval trikitajatele sularaha

«Tegemist on võistlusega, aga me ei jaga välja esikolmikut. Põhimõtteliselt kõik saavad tunda end võitjana,» rääkis Marten Kikas. «Jagame välja 500 eurot sularahas. Kes maanduvad ägeda trikiga, neile antakse kohe sularaha pihku. Võistlus kestab kuni jätkub sularaha.»

Võrumaalt pärit lumelaudur Marten Kikas elab praegu Austrias. «Mul on talv hästi läinud. Olen olnud Austrias, rohkem olen matkanud mägedes ringi ja otsinud pehmeid puudrinõlvasid. On väga vinge olnud,» rääkis ta. «Sõidan lumelauda ja midagi muud rohkemat ei teegi. Jah, see on unistuste elu. Ei saa kurta, väga vinge on.»

Tänavune talv on Kütioru keskusele pärast selle omanikuvahetust ja uuendamist neljas hooaeg ning omanikel on põhjust olla mäesuusakeskuse edenemisega rahul.

«Meil on kõige parem indikaator hooaja piletite müük – iga aasta on tulnud 30 protsenti juurde,» ütles Kütioru Puhkekeskuse OÜ juhatuse liige Imre Viilukas. «See tähendab, et meie projekt «Lapsed Liikuma» toimib - koolid käivad, noored saavad suusaõppe kätte ja siis on noortel hammas verel, tahavad hooajapiletit. Esimesed viis korda käivad niisama, ostavad pileti, aga siis saavad ikkagi aru, et mõistlik on hooajapilet võtta.»