Rängalt kukkunud Aivar Rehemaa: jalgadele saamine on nagu loterii peavõit

Spordimees Aivar Rehemaa leiab, et uuesti jalgadele saades on ta saanud just kui loterii peavõidu.

Norras suuski testides järsakust kukkunud ja selgroolüli vigastanud otepäälane Aivar Rehemaa ütleb, et enne pidas ta end kuulikindlaks, arvates, et võib kõike teha ja temaga midagi ei juhtu. Nüüd on kõik teisiti. «Mida päev edasi, seda rohkem mõtlen: elu on nii habras,» tõdeb Eesti murdmaa­suusakoondise juht.