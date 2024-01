Valgamaad tabas järjekordne elektririkete laine

Valgalasi on sel aastal tabanud juba mitu elektrikatkestust. Ja kuigi vool saadi tagasi kiiresti, näitas olukord, et lisaks maapiirkondadele on elektriühendus habras ka linnatingimustes. Ka ei tunneta tarbijad, et Elektrilevi oleks täitnud eelmise tormi ajal antud lubadust ja parandanud rikketelefoni tööd.