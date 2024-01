Jaan Rapp: hindamatud eeskujud

Aleksandr Selevko sobib nii liikumis- kui ka kultuuririkkuse aasta sümboliks. On ju eeskujud spordis väga olulised ja kui meie sportlastel mingil alal hästi läheb, on reeglina sellel alal ka järelkasvuga paremad lood.

Teisalt on Selevko puhul oluline, et ta pole eesti rahvusest sportlane. Ja kuigi ta eesti keel kaugeltki perfektne pole, on ta meie riigi väärikas esindaja. Vaadata seda, kuidas ta medalivõidu järel meie sinimustvalgega jääl uhkeid poognaid sõitis, oli meeliülendav. Nagu ka see, kuidas mitte just eestluse kantsina tuntud Sillamäelt pärit Jefimova Euroopa meistrina autasustamisel kogu südamest Eesti hümni laulis.