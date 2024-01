Mitte ainult Valka linna elanikud, vaid ka külalised on Põhja-Läti ajalehe Ziemellatvija andmeil tunnistanud, et linn sai pühadeks maitsekalt sisustatud. Linnakeskkonnas domineerivad soojad valged tuled, ilmunud on ka uusi pidulikke kaunistusi. Neid saab näha jaanuari lõpuni.