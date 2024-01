Vargust uurides selgub Lätis tihtipeale, et vargust polnudki

Kasulik meeldetuletus ütleb, et inimene peab olema tähelepanelik ja kas või mõneks minutiks kodust lahkudes oma asjade kaitsmiseks koduuksed lukustama. Tuleb aga ka ette juhtumeid, kus inimene teavitab politseid vargusest, aga uurides selgub, et vargust polnudki.

Läti riigipolitsei Vidzeme piirkonna administratsiooni juhi abi Rūta Smilga teatas hiljuti Põhja-Läti ajalehele Ziemellatvijale, et Valkas registreeriti vargus majast. Varastati raha umbes 500 eurot. Smilga tuletas meelde, et maja uks tuleb lukustada mitte ainult äraoleku ajal, vaid ka kodus viibides. Tihti avavad vargad korteriukse ja varastavad lühikese ajaga kõik väärtuslikud asjad, sealhulgas esikus oleva käekoti koos rahakotiga. Esialgsetel andmetel ei olnud ka antud varguse puhul korteri uks lukus. Ziemeļlatvija kirjutas ka ühest vargusjuhtumist, kui tundmatu naine sisenes korterisse ja vestles isegi korteri elanikega. Enne kutsumata külalise lahkumist otsis ta koridoris olevad asjad läbi, ilma et perenaine oleks näinud. Seejärel avastati, et jope taskust oli raha kadunud.