«Kui meil poleks lapsi, õpetajaid ning kui oleks hooned kehvad, siis me ei võitleks. Siis sureks kool ise välja,» rääkis Mõnistes elav ettevõtja ning koolis füüsikat ja arvutiõpet andev Kristo Hainsoo. «Meil on aga kõik hästi: meil on lapsed, noored õpetajad, kes on tulnud siia piirkonda elama. Süsteem toimib, lapsed tulevad lasteaeda ja üleminek kooli on sujuv. Aga tahetakse teha reform mitte millegi nimel.»