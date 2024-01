Victor ja Victoria pakkusid Valgas teatrimaagiat

Tekkis mõte, et ehk võib Valgas näha tagurpidi Tartut. Aga ehk tuleks hoopis mõelda, et Valga on Tartu poole teel ning Euroopa kultuuripealinna kiiluvees triivib Eesti kultuurilinna staatuse poole, nagu oli seda kunagise hiilguse ajal Liivimaa kubermangu keskel asuv Walk Cimze seminari ja Säde teatri tegutsemise ajal.