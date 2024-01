Ettevõtmise eestvedaja arhitekt Helmi Marie Langsepa sõnutsi tuli ta mõttele viia vastsündinud erilisse ja hämarasse hetke, kust oleme kõik alustanud. Selleks on tal plaanis panna pargipuude vahel püsti galerii, mille sihtgrupp on kuni kuue kuu vanused lapsed.

«Mõeldud ei ole üksnes vastsündinute suurusele, aga ka nende liigutuste aeglusele, mistõttu ruum võiks olla kulgev, pehme, voolav ja sopiline. Galerii siseküljel on kunstiteosed, mis loodud just neile. Imikud saab asetada kõhuli või selili ning kunst on nende enda kõrgusel, nad saavad seda vaadata kas pead natuke tõstes või pöörates,» selgitas kuraator.