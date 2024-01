Abivallavanem Koit Noogi tõdemusel avaldab vanema kooliastme kaotamiseks survet ka riik, kes on välja pakkunud eraldi toetusmeetme kuueklassilistele tegevuskohtadele.

«Seda võiks ju kasutada, mis tähendab, et seitsmendast klassist alates pakutakse õpilasele teist kooli – ehk siis Ahja lapsed sõidaksid Vastse-Kuustesse ja Tilsi õpilased Põlvasse,» sõnas Nook. «Kui mõnele Ahja lapsele on Mooste lähemal, tuleb seal õppimine korraldada, aga mitte üle valla piiri. Riigi tuge ära kasutada oleks mõistlik. Surve on niikuinii peal midagi teha ja miks siis mitte järgida riiklikku suunda.»