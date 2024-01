Mati Määrits: käes on raskete valikute aeg

Räpina vallas võivad sügisest kinni jäädagi Ruusa põhikooli uksed, Mehikoorma põhikool aga võib muutuda kas kuue- või kolmeklassiliseks lasteaed-algkooliks. Kui Põlva vallas lootsid õpetajad ja lastevanemad veel mullu, et muudatused piirnevad üksnes haridusasutuste ühtse juhtimisega, siis nüüd on valikuvõimaluste hulka lisandunud vanema kooliastme kaotamine Ahja ja Tilsi koolis.

Muudatuste möödapääsmatusest saavad kõik asjaosalised just kui aru, sest lapsi jääb hirmuäratava kiirusega üha vähemaks. Kui aastatel 2017–2022 vähenes Põlva vallas õppurite arv 1300-lt 1195-le, siis järgmise kolme aasta pärast on neid veel saja võrra vähem. Iga kolmas pedagoog ei vasta kvalifikatsiooninõuetele ning iga kolmas on üle 60-aastane.