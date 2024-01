Riigikogu keskendus maakoolide tulevikule

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas tõi välja, et Eesti on üks väheseid riike, kus haridussüsteem on ehitatud alt üles – Eesti haridus on vanem kui Eesti riik. Koolivõrgu puhul peab lähtuma põhimõttest, et ennekõike väiksemate laste jaoks peab kool olema kodu lähedal, samas kui gümnaasium on ettevalmistuse koht ülikooliks ning pole mõeldud kodulähedase koolina.

Minister märkis, et meie koolivõrk kujunes välja 1980. aastatel tollase plaanimajanduse ja rahvastiku paiknemise järgi ega vasta enam sellele, kuidas rahvastik praegu paikneb. Ka nn torukoolid ehk 1.–12. klassiga koolid si sobi nüüdsesse aega, kui just pole tegu erisuunaga kooliga. Lahendamist vajab ka vastutuse jagunemine riigi ja kohaliku omavalitsuse vahel koolivõrgu korrastamise osas.

Igor Taro küsimusele vastates toonitas Kallas, et plaanis pole minna kogu haridusvõrgu riigistamise teed – küll tuleks lähiaastateks sõlmida kolmepoolne kokkulepe riigi, omavalitsuste ja haridustöötajate ametiühingu vahel.

Kui Maido Ruusmann tahtis teada, missuguseid samme on plaanis astuda regionaalse ebavõrdsuse kaotamiseks, kostis minister, et selleks tuleks omavalitsuste vahel ressursse ümber jagada. Küll ei sõltu regionaalsusest õppetulemused – nimelt on PISA testide tulemused maakoolides olnud isegi paremad kui linnalikes asulates.