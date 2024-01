Läänemets kutsub üles maksustama jõukamaid

"Avasime oma positsioone, kuid kahjuks täna kokkulepet ei sündinud. Seepeale tegid sotsid ettepaneku koguneda ka nädalavahetusel, et igaüks saaks veelkord tuua välja oma ettepanekut streigi ärahoidmiseks, kuid tundub, et kõigil osapooltel pole selleks soovi," viitas Läänemets Reformierakonnale.

Nii arutavadki valitsusliidu erakonnad Läänemetsa sõnul haridustöötajate palgamuret järgmine kord tõenäoliselt alles esmaspäeval koaltsiooninõukogus, kuid see tähendab, et streiki enam ära hoida pole võimalik.

Läänemetsa sõnul on raske puuduolevat kümmet miljonit leida haridus- ja teadusministeeriumi seest. "See tähendaks sadade õpetajate koondamist, kõrghariduse rahastamise vähendamist ning kärpeid teadus- ja arendustegevuse valdkonnas. Ning see pole kindlasti hea mõte," ütles Läänemets, lisades, et Eestis pole ühtegi majandusteadlast või ettevõtjat, kes ütleks, et haridust ei tasu senisest rohkem väärtustada. "Iga haridusse pandud euro toob mitmekordselt tagasi."

Läänemetsa sõnul on peaminister ja rahandusminister keskendunud rangelt riigieelarvele, samas on vale väita, et õpetajate palgatõusuks katteallikad puuduvad. "Loomulikult on võimalik raha leida - kui me rikkaid rohkem maksustaks, saaksime ka rohkem tulusid. Kui näiteks iga inimene, kes teenib üle 5000 euro kuus, maksaks täiendavalt 200 eurot makse, oleks raha nii õpetajate palgatõusuks kui veel paljuks muuks," ütles Läänemets, lisades, et et lisatulude leidmine on poliitiliste valikute koht.

Eesti Haridustöötajate Liit on teatanud, et üldhariduskoolide õpetajate tähtajatu streik algab 22. jaanuarist ning alusharidus-, kutseharidus- ja huviharidusasutuste töötajate kuni kolmepäevane toetusstreik toimub 24. jaanuarist. Vaatamata streigile tuleb koolijuhil koos kooli pidajaga tagada, et koolid oleksid avatud ning laste õigus haridusele ei saaks streigi tõttu kahjustatud.