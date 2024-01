Tõrva neiu pälvis Riigikohtu konkursil tunnustuse

„Õigus – seadused ja kõik, mida me nende täitmisel teeme – on ju lihtsalt vahend siin ühiskonnas toimetulemiseks, ühiskonna toimimise tagamiseks ja selleks, et muuta meie kõigi omavahelised suhted ladusaks ja ettearvatavaks,“ rääkis Sepp parimate tunnustamisel peetud kõnes. Ta rõhutas, et kõigi nende reeglite ja nende taga olevate põhiväärtuste tuum on kirja pandud ühes seaduses – Eesti Vabariigi põhiseaduses. „Selleks, et meie ühiselu väärtusi ellu viia ja kaitsta, pole vaja siiski ilmtingimata olla jurist,“ täpsustas ta.