Kogukonnad said generaatorite omanikeks

Päästeameti projektikonkursi “Ole valmis - kogukondade võimestamine kriisideks valmistumisel 2023” kaudu said toetuse 18 mittetulundusühingut ja selle saamise eelduseks oli päästeameti kriisikoolitusel osalemine. Lõuna päästekeskus jätkab ka pärast konkurssi kriisikoolituste korraldamist, kuhu oodatakse kogukondade ja külade elanikke. Praegu käivad koostöös MTÜga Eesti Külaliikumine Kodukant kriisiümarlaua üritused, kuhu on kutsutud kogukondade aktivistid ja külavanemad. Ümarlaual saavad osalejad juhiseid, mida teha küla kriisiplaani koostamiseks, kuidas päästeamet neid selles nõuga aidata saab ning millised on täiendavad võimalused saada riigilt tuge kriisivahendite ja varude hankimiseks.