Valga mööblitehas sulgeb uksed ja koondab kõik töötajad

Gomab on Valgas mööblit tootnud aastakümneid. Firma valmistab täispuidust mööblit, mis on võrdlemisi kallis. Juba toona suurt kahjumit tootnud ettevõtte ostis aastal 2018 mööblitootja Delux, mille omanik on soomerootslane Göran Valdemar Sjöholm. Muutused algasid kohe, toonane tegevjuht rääkis siiski vajadusest inimesi pigem välja vahetada kui koondada. Vahepeal prooviti lisaks kärbetele kasumisse jõuda ka suurema automatiseerimise abil.