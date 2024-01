Põlvas algas Taevapargi ehitus

Taevapark on Põlva kultuurikeskuse katusele ehitatav multifunktsionaalne vaba aja veetmise paik, kus erinevatel katusetasapindadel on suvelava ja kohvikuala, aga ka vaateplatvorm ja päikeseterrass. Ainulaadne Taevapark sünnib ajaloolisel aastal, mil Põlva on osaks Euroopa kultuuripealinnast.

Põlva Kultuurikeskuse direktor Eerika Mark märkis, et Taevapargist saab elamuslik avalik ruum ja ainulaadne sündmuste korraldamise koht Põlvamaal, kust avanevad imeilusad vaated põneva reljeefiga linnale. "Tore, et augustikuust alates saavad need avatuks kõigile. Kogu katusepark hakkab igapäevaselt olema avatud kõigile külastajaile, on sobilik näiteks haridusasutustele õuesõppe programmide läbiviimiseks ja kindlasti kaugtöö tegijatele.“