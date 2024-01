Valga vallas asuvad streikima viis omavalitsuse hallatavat kooli-lasteaeda

Valga põhikoolis on streigijuht kooli juhtkonda teavitanud, et õpetajad on valinud oma meelsuse näitamiseks erinevad võimalused. 23 õpetajat on teavitanud, et nad streigivad tähtajatult ning 32 õpetajat streigivad lühema ajaperioodi vältel. 22. jaanuaril puudub 55 õpetajat. Järgmiste päevade osas on teavitanud 23 õpetajat, et nad streigivad, 32 õpetaja osas teave puudub. Õppetöö on korraldatud esimeses ja teises kooliastmes tunniplaani kohaselt ning kaasatud on asendusõpetajad ja toetavad organisatsioonid. Kolmandas kooliastmes toimub e-õpe. Õppetöö toimub lühendatud õppetundidena, ühe õppetunni pikkus on 30 minutit.