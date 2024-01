Tõrva astronoomiaklubi jagab tükikesi taevast

«Eksperimendi korras suuname müüki mõned sellised lõuendile trükitud vaated kosmosesse, mis me viimaste aastate jooksul oleme Tõrva koduaias paistvast öötaevast tabanud,» on kirjas klubi Facebooki lehel. Töödega tuleb kaasa ka üks lehekülg, kus objekti ning selle pildistamist sügavamalt kirjeldatud.

Ettevõtmise tagamõte on koguda piisavalt raha, soetamaks klubi arsenali üks suuremat sorti teleskoobitoru, millega oleks paras vaadelda ja pildistada päris kaugeid galaktikaid, Kuu kraatreid ja Päikesesüsteemi planeete. Kõik tehtud fotod lubab klubi avaldada ka edaspidi vabavaralise litsentsi alusel. Huvilistele teadmiseks annavad klubiliikmed teada, on neil on sihikul teleskoop Celestron EdgeHD 925.