GALERII, VIDEO ⟩ Lõuna-Eesti aasta ettevõttest liigub toodang laia maailma

Ravimikontsernil on Ladina-Ameerikas Panamas logistika ja ladustamine, Lõuna-Aafrika Vabariigis toodetakse aga DNA-proovide komplekte, mis abiks kurjategijate leidmisel, kui kuriteopaigalt leitakse nende DNAd. Acinol on veel tootmistehas Dubais ning müügilubadega tegelev üksus Saksamaal.

Tehas on ka sõjas oleva Ukraina pealinnas Kiievis. «Hea meel on tõdeda, et sõjaolukorrast hoolimata on Ukraina tehas sõja algusele järgneva aja jooksul kogu aeg tegutsenud,» rääkis Madissoo ja täpsustas, et kinni oli sealne tehas vaid sõja alguses esimesel kuul, pärast on jätkuvalt edasi toimetatud.

Pesuruumgi on tehases hästi oluline. Pärast seda kui ühe ravimi pakendamine lõpetatakse ja alustatakse teise pakendamist, läbib kõik liinil olevad seadmed põhjaliku pesu. Foto: Arvo Meeks

«Kuna materjalide laod asuvad eri paikades, on võimalike riskide hajutamiseks Ukrainas võetud kasutusele täiendavaid meetmeid,» ütles Acino Estonia juht ning lisas, et korporatsioon on sõja vältel aidanud Ukraina piirkondi veokite kaupa mitmesuguste ravimitega.

Kuigi suur osa ravimitootmisest on nüüdseks automatiseeritud, on Põlvas asuv tootmisüksus Madissoo kinnitusel võrreldes Šveitsiga konkurentsivõimelisem. «Seal on suure käsitöö osakaaluga tootmine oluliselt kulukam,» nentis ta. «Palgad tõusevad seejuures praegu kiires tempos juba ka Ukrainas.»

Hea tööandja kohalikule rahvale

Ettevõttes töötab praegu 107 inimest, kelle keskmine vanus 43 aastat – pooled neist on kõrgharidusega. «See on tore, et keskmine vanus läheb aastatega järjest nooremaks,» lausus Madissoo. Firma töötajatest kaks kolmandikku on seejuures kohalikud Põlvamaa inimesed, naiste osakaal on meestest kolmandiku võrra suurem.