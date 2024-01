Krimmi kulla pikk teekond Luhamaalt tagasi Ukrainasse

2018. aasta 15. detsembri pilvisel ennelõunal tegi Venemaalt lahkuv veokijuht Ivans (tollal 53) enne Luhamaa piiripunkti sisenemist kahe piiri vahelises neutraalses tsoonis peatuse, et käia poes. Kabiinist väljas, astus tema juurde end kolleegina tutvustanud mees ja küsis Ivansilt, kas too saaks toimetada Riiga ühe koti. Jutt käis Ivansi emakeeleks olevas vene keeles.

«Ma nägin, et kotis on karbikesed, selle peale olid joonistatud mingid juhtmed. Sain aru, et need olid arvutijupid,» selgitas Ivans hilisemal ülekuulamisel uurijale. «Olin nõus need asjad Riiga viima ja panin karbid kotiga haagise all olevasse kasti.»